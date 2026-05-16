主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月15日（金）に放送された第4話では、クラブのナンバーワンホステスとして働く不倫妻・高坂美月（桜井日奈子）が、同僚ホステスたちから恨み節をぶつけられる一幕が…。そこに同じくクラブで働くチコ（寺本莉緒）が美月に寄り添うように話しかけてくるも、“強烈な一言”をぶつけ…。【映像】華やかなクラブの裏で女同士の煽り合