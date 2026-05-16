5月16日（現地時間15日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーのジェイレン・ウィリアムズが、自身のYouTubeチャンネルを更新。「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルで復帰すると話していた。 「ハムストリングのケガから復帰を急がなくて済んだのが良かった。（ロサンゼルス）レイカーズに3勝0敗でリードしていたから、当初の予定よりも数日長く休養をとることが