森山未來が主演を務める特集ドラマ『笹まくら』が、今夏にNHK BSP4K・BSにて放送されることが決定した。 参考：森山未來が明かす、大河ドラマ『いだてん』出演を後押しした2人の存在「口説き落とされた」 本作は、丸谷才一が1966年に発表した小説を初めて映像化する人間ドラマ。戦時下に徴兵忌避という反逆行為に踏み切った青年が、20年後に再び“同調圧力”に直面する姿を通して、戦争が終わり時代が変わっても、人は本当