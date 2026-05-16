国際サッカー連盟(FIFA)が15日、U-20女子ワールドカップ組み合わせ抽選会を開催した。U-20日本女子代表はニュージーランド、アメリカ、イタリアと同じグループになった。今大会は9月にポーランドで開催される。日本は2大会連続準優勝となっており、3大会ぶりの世界一を目指す。9月6日にニュージーランドと、9日にアメリカと、12日にイタリアと対戦してグループ2以内か3位のうち上位4チームに入ると決勝トーナメントに進出でき