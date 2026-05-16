チュニジア代表のサブリ・ラムシ監督が15日、FWルイ・ベン・ファルハトを北中米W杯メンバーに招集する予定だったが父親から拒否されたことを明かした。フランスメディア『レキップ』や『RMCスポーツ』などが伝えている。チュニジアはW杯で日本、オランダ、スウェーデンと同じグループ。ラムシ監督は26人の選出が難しかったことを認めながら「選べるなかで最高の選手たち」を招集したと話した。だが、トラブルもあったようだ