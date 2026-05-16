開催：2026.5.16 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 1 - 9 [Dバックス] MLBの試合が16日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとDバックスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 1回表、5番 イルデマロ・バルガス 3球目を打ってセンターへのタイムリ