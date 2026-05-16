開催：2026.5.16 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 5 - 4 [ロイヤルズ] MLBの試合が16日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとロイヤルズが対戦した。 カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。 4回表、5番 カーター・ジェンセン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベース