【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久主演映画『正直不動産』が5月15日に全国公開。その初日舞台挨拶がTOHOシネマズ日比谷にて行われ、キャスト陣の「正直トーク」が炸裂した。 ■「まさか、劇場で皆様に『正直不動産』を観ていただけるとは夢にも思っていなかった」 初日舞台挨拶には、山下智久、福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍、岩崎大昇（KEY TO LIT※「崎」は、たつさきが正式表記）、高橋克典