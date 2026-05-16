子どもたちに地域の名産を知ってもらおうと、和菓子店が小学校で食育講座を開きました。講座を開いたのは、熊本市のサクラマチクマモトに店を構えるあんこ菓子専門店「どらがしあんあん」です。玉名産のイチゴ「ゆうべに」を使った限定商品を開発したことをきっかけに、子どもたちに地域の魅力を知ってもらおうと、九州産交リテールや玉名市と連携して開催しました。参加したのは横島小学校の2年生で、和菓子作りの実演を見