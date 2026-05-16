サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が16日までに自身のYouTubeチャンネル「柿谷曜一朗 ドリームプロジェクト」を更新。15日に発表されたW杯北中米大会（6月11日開幕）日本代表から選考外になった選手たちについて言及した。同日にW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人が発表された。森保政権で最多出場、最多得点を誇るMF南野拓実（31＝モナコ）は左膝前十字じん帯断裂の影響、MF三笘薫（28＝ブライトン）は左太腿裏