俳優城田優（40）が15日、TBS系の音楽バラエティー番組「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（金曜午後7時）に出演。俳優で歌手小池徹平とコンビを組んだ。MC浜田雅功から「城田優さん、小池徹平さんでございまーす。二人で」と紹介された。城田が「もともと高校の同級生で」と小池を合わせて自己紹介した。浜田は「同級生なの？」と聞き返した。テレビ画面には2人とも17歳のときに結成していたフォークソングユニット「ノストラダムス