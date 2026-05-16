きのう岐阜県岐南町で外国人の男性がひき逃げされ死亡した事件で、28歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】59歳アメリカ国籍の男性死亡 岐阜・岐南町のひき逃げ事件で28歳女を逮捕 「事故は起こしたが相手が人だとは思わなかった」と容疑を一部否認 逮捕されたのは岐南町のアルバイト妹尾菜々枝容疑者（28）です。 警察によりますと妹尾容疑者は、きのう午前0時過ぎ、アメリカ国籍で岐阜市に住むヒッキー･ジュニア･ウ