強盗を計画し凶器を準備したとして、警視庁捜査1課は16日までに、強盗予備の疑いで住所職業不詳、中江愛斗容疑者（22）を逮捕した。4月に東京都台東区でバールなどを所持していたとして、同容疑で少年（16）を含む10〜40代の男計5人を逮捕していた。同課は中江容疑者が、そのうち知人の1人を勧誘したとみている。逮捕容疑は共謀し、4月13日午前9時25分ごろ、強盗に入る目的で、台東区のコインパーキングに止めた車内でバールや