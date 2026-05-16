● 結成16年以上の漫才師による漫才賞レース「アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」(5月16日(土)18:30〜23:10 生放送 ※一部地域では放送時間が異なります)。グランプリファイナル第4試合で激突するザ・パンチとトットはどのような心境なのか。ノックアウトステージを勝ち上がった直後の両者に話を聞いた。グランプリファイナル第4試合で激突するザ・パンチ(左)とトット(右)2年ぶりにグランプリファイナ