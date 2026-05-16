俳優の森川葵が、15日に放送されたTBS系バラエティ番組『ララLIFE』(毎週金曜23:30〜)で春の和菓子・道明寺作りに挑戦。“道明寺”といえば、井上真央と松本準主演の『花より男子』ということもあって、同ドラマで使われた曲がBGMで流れ、SNSでは「TBSつながりで、『花男』曲サントラの連続!」と話題になっている。森川葵道明寺といえば、関西風と関東風で見た目が違うが、森川は、関西風の桜餅・道明寺が大好き。そこで、地元・愛