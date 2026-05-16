麻雀のプロリーグ『Mリーグ2025‐26』シーズンが15日、シーズン閉幕を迎え、EX風林火山が2度目の優勝を成し遂げた。本稿ではファイナルまで残った4チームの囲み取材の模様を報告する。【写真】Mリーグ閉幕式の模様【第4位】BEAST X鈴木大介「（今シーズンを振り返って）麻雀、将棋の対局数が増えたことによって体力的に結構しんどかった。麻雀の勉強時間が減ったのが残念なことだった。新加入の下石さんが入ってきてくれたことで