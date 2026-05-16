元バレーボール女子日本代表の栗原恵が15日、自身のInstagramを更新し、全身ホワイトコーデを公開し、ファンから「モデルさんより、モデル」「美の極み」といった反響が寄せられた。【写真】肩のラインが美しい！栗原恵のモデル顔負けの美スタイル日本代表時代はプリンセスメグの愛称で親しまれた栗原。2019年に現役引退し、2024年9月にモデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚し、同年第1子が誕生している。栗原は「日差