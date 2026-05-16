ショーケースに並ぶ生菓子から手土産に重宝する焼き菓子、本格的な和菓子等、さまざまなスイーツが手頃な価格で買える【シャトレーゼ】。今回は、そんなシャトレーゼの「もちスイーツ」をご紹介します。ひと口食べるだけで、もちもちとした歯ごたえや優しい甘さに思わずほっこりするかも。季節限定商品もあるので、見つけたら即GETがおすすめです。 苺の風味を楽しめるひんやり & もちも