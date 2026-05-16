メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が4連覇をかけた名人戦七番勝負の第4局が16日から始まりました。 今期の名人戦は、藤井六冠に名人戦初登場の糸谷哲郎九段が挑戦しています。 第4局は、大阪府高槻市で行われ、午前9時から、藤井六冠の先手で始まりました。 藤井六冠は開幕から3連勝していて、タイトル防衛と4連覇に王手を掛けています。 藤井六冠のストレート勝ちか糸谷九段が初の白星をあ