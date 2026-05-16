披露宴にケチをつける姑。そんなとき、夫が下した決断に姑は真っ青になりました。筆者の知人が体験したエピソードを紹介します。 ようやく行える披露宴 私は30代の会社員です。夫とは1年前に籍を入れましたが、当時は仕事の都合や費用のこともあり披露宴を行っていませんでした。 しかし、ようやく披露宴を行える目途がつき、いよいよ準備開始。 私にとって念願の披露宴だったので、式場選びやドレス選びなど、すべ