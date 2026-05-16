「FIFAワールドカップ2026」サッカー日本代表メンバーに選出された上田綺世＆中村敬斗選手が、6月10日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2499号スペシャルエディションの表紙に登場。森保ジャパンが誇るエースストライカー＆アタッカーとして日本代表を勝利へと導く二人の、今まさにW杯という戦いの場に挑む決意と覚悟に満ちた、魂のこもった表紙と、ピッチで見せる勇姿とはまた違った新たな魅力が全開のスタイリッシュなスペシャ