メ～テレ（名古屋テレビ） タイのグルメや伝統文化を楽しめるイベントが名古屋・栄で始まりました。 16日から久屋大通公園で始まったのは「タイフェスティバル in 名古屋 2026」です。 タイの大使館が認定する公式タイフェスティバルで香辛料やハーブを使ったグルメやタイ式のマッサージなどタイの生活を体感できるおよそ50のブースが並びます。 日差しが照り付けるなか、訪れた人はグリ