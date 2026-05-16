北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の１次リーグ第２戦（６月２０日）で日本と対戦するチュニジア代表が１５日、Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。＊＊＊メンバー発表記者会見が予定よりも１時間後ろ倒しとなったのには、とんでもない理由があった。発表当日になり、ドイツ２部カールスルーエに所属する１９歳ＭＦベン・ファルハトが招集を拒否した。地元メディアによると、ラムシ監督は選出会見で「（ベン・ファルハ