◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ古市尊捕手▽ＤｅＮＡ宮下朝陽内野手▽ヤクルト奥川恭伸投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ平良拳太郎投手▽ＤｅＮＡ林琢真内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンクスチュワート・ジュニア投手▽ソフトバンク大野稼頭央投手【出場選手登録抹消】▽西武平良海馬投手