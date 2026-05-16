がっちりとした体格のお父さんと、そのツルツルとした頭の上にちょこんと居座るインコの、シュールで温かいツーショットがThreadsで話題になっている。 【写真】インコがチョコン…お父さんもとっても嬉しそう 弟のお嫁さんが実家に連れてきたというこのインコ。しかし、家に着くやいなや、なぜかお父さんの頭を気に入りすぎてしまい、片時も離れなくなってしまったという。 この奇妙で愛らしい師弟コンビの誕生秘