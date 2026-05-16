トランプ米大統領が15日（現地時間）、中国の習近平国家主席と北朝鮮問題について議論したと明らかにした。ロイター通信によると、この日、中国訪問を終えて帰途に就いたトランプ大統領は記者団に対し「習主席と北朝鮮について議論した」と述べた。米中首脳会談の主要議題に挙がっていた台湾問題については「習主席と多くの話を交わした」と話した。続いて「（中国との間に）紛争があるとは考えていない」とし「（台湾問題に関して