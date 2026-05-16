トランプ米大統領の2泊3日の中国国賓訪問に続き、ロシアのプーチン大統領も来週の中国訪問を推進していると、海外メディアが報じた。中国が米ロ間で外交的影響力を拡大しようとしているとの解釈が出ている。香港のサウスチャイナモーニングポスト（SCMP）は15日、複数の消息筋を引用し「プーチン大統領が20日、日帰りで中国を訪問する予定」と報じた。続いて「中国が多国間行事ではない席に、同じ月に米ロ首脳の双方を招待するのは