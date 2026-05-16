「オリーブヤングに寄って、ブルダック炒め麺も食べたが、本当にソウルの中心にいるみたい」。8日、千葉県の幕張メッセ。午後2時ごろ訪れた会場は数万人の訪問者で混雑していた。CJ ENMが今年初めてKCONとして開催した「KCON JAPAN 2026」の現場だ。公演開始前からKフードとKビューティーを体験しに来た観覧客で行事場所はすでに熱気に包まれていた。最も混雑していたところの一つがKフードゾーンだった。韓国の夜の街のポジャンマ