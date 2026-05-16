◇関西六大学野球春季リーグ最終節1回戦大商大1―0京産大（2026年5月16日）大商大が京産大を1―0のサヨナラで破り、2季ぶりの優勝へ王手をかけた。0―0で迎えた9回1死一、三塁から4番・真鍋慧外野手（3年＝広陵）が右前へサヨナラ打。殊勲の真鍋は「走者を絶対還すという気持ちでした」と胸を張った。9回を被安打5の10奪三振、無失点に封じたエース左腕で、今秋ドラフト候補の星野世那投手（4年＝近江）は「第1戦をとる