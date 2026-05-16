日本野球機構(NPB)が16日の公示を発表。ヤクルトは奥川恭伸投手を1軍登録しました。2019年ドラフト1位でヤクルトに入団し、プロ7年目となる奥川投手。今季は5試合に先発登板し、1勝2敗、防御率2.32をマークしています。前々回は中日戦で6回1失点と好投するも負け投手となりましたが、前回登板の巨人戦では同じく6回1失点と好投を見せ、今季初勝利を飾りました。奥川投手はこの日の中日戦に先発予定。今季2勝目をかけてマウンドに上