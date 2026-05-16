プロ野球・DeNAは16日、古市尊選手と宮下朝陽選手を1軍登録、平良拳太郎投手と林琢真選手の登録を抹消しました。古市選手は今季5年目、23歳の捕手。昨季までは西武でプレーし、1軍では通算45試合に出場しています。DeNA移籍1年目の今季はここまでファームで27試合出場し、1本塁打、打率.307としています。宮下選手は2025年ドラフト3位で入団の22歳。ここまで1軍で9試合出場していましたが、打率.120の成績で4月27日に登録抹消とな