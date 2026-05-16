親からの期待や愛情が長男に偏り、きょうだいの中で格差や不公平を生んでいるという「長男教」。ネット上で「長男だから」「男の子だから」と長男が優遇される体験談をよく見かけたことがきっかけで、長男教のモヤモヤを描いた漫画がある。（以下、人間まお『ヒトモヤ どこかの誰かのモヤモヤ話』光文社より一部抜粋）【映像】長男教の毒親を描いた漫画主人公は、夫と息子と暮らしているようこさん。ある日突然、母親から介護