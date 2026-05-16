ミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）は宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）でレーンとコンビを組むことが16日、分かった。サンデーサラブレッドクラブが公式サイトで発表した。レーンとのコンビは昨年の日本ダービー（6着）以来となる。