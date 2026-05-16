元タレントの木下優樹菜さん（38）が、体調不良の中作った3人分のお弁当を公開した。【映像】木下優樹菜さん、恋人とのベッドでの姿13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さん（32）を「ステップファミリー」と紹介しており、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿や、おそろいの指輪をつけてデートしている様子などを公開している。めまいがする中で作った