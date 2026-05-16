藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第4局は16日午前9時、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で1日目が始まり、戦型は相掛かりへ進んだ。先手・藤井は雁木（がんぎ）、糸谷は矢倉に王を囲い、正午までに29手進んだ。ここまで藤井の3連勝で迎え、勝てば4連覇が決まる。昼食休憩前、糸谷は1時間38分考えてそのまま昼食休憩に入った。「早見え早指し」で持ち時間の半分