ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１９回『過去からの刺客』が１７日に放送される。秀吉が城持ち大名となり、大きな動きが出始めた物語。ＳＮＳ上では５月に入り、「あれ？もう蘭丸が？」「その子、蘭丸？」という声が出始めた。また最近では、「團子蘭丸は今月最後の週くらいまでには出てくるかな」「なんか今月中には蘭丸のビジュ解禁される気がする」「後ろにいる小姓達のどっちかが蘭丸？それともまだ信長に仕えてない？