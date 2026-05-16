アメリカのトランプ大統領は首脳会談など中国訪問の一連の日程を終え15日、帰国しました。トランプ氏は台湾への武器売却について「近く判断する」と述べていて、台湾外交部は声明で「中国への抑止力として売却は必要」との立場を表明しました。トランプ大統領は中国の習近平国家主席との2日間にわたる会談を終えて15日、帰国しました。アメリカ・トランプ大統領：言えることは大成功だったということだ。これに先立ち、トランプ氏