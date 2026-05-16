東西まっすぐ道に“南北横断”の新路線バス兵庫県尼崎市で2026年3月、都市計画道路「園田西武庫線」藻川工区0.6kmが開通し、同路線が全線開通を果たしました。兵庫と大阪を真っすぐ東西に結ぶ“便利ルート”となった道路ですが、5月からは新たに路線バスも走り始めました。【東西だけでなく南北も!?】これが「園田西武庫線」と“珍路線バス”です（地図／写真）園田西武庫線は阪急神戸線の北側を大阪市境から武庫川の東岸まで