犬がひとりで『留守番』しているときに考えていること５つ 外出中、家で留守番している愛犬を思い「留守番中、うちの犬は何を思ってるんだろう…」「寂しくないかな？」と心配になる飼い主さんは多いでしょう。実際、犬たちはひとりで留守番しているとき、何を考えているのでしょうか。 1.退屈さを感じている 大半の犬は、留守番している間に退屈さを感じています。普段は一緒に過ごしてくれる飼い主が話しかけてくれ