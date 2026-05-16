【趣味ギア適性診断】自分好みの空間作りができるDIYは、趣味としてだけでなく、実用も兼ね備えた最高の遊びだ。今回はビギナーに向けて、始めるための心得と使いやすい工具を紹介する。＊＊＊【TYPE 3・ガレージ＆テラスDIY派】「最初は棚に扉をつけてみたり、家具を塗装してみたりと、“アレンジ”から挑戦すると失敗せず、達成感を味わえます」と語るのはカインズの内野さん。成功の秘訣は準備が8割を占めるとも。サイ