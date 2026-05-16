ザ・リッツ・カールトン福岡は、モロッコ・マラケシュのコーヒーブランド「Bacha Coffee」とコラボしてアフタヌーンティーとハンドドリップコーヒーを4月15日から6月15日まで提供する。カフェDivaではアフタヌーンティーを提供する。200種類以上のBacha Coffeeのコーヒー豆の中からシェフがセレクトした一杯を軸に、八女抹茶、福岡産あんず、宮崎の日向夏、熊本産ブルーベリー、バニラなど九州各地の素材を組み合わせた。料金は8,8