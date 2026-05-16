小田急電鉄は、特急ロマンスカーMSEに不具合が発生しているとして、一部列車で車型や編成両数を変更して運転する。5月27日は上下各5本をMSE6両編成からEXE6両編成に変更する。6月1日から5日までは上り3本と下り4本（東京メトロ直通列車1本を含む）をMSE10両編成からMSE6両編成に変更する。特急ロマンスカーMSE（60000形）は、2008年3月デビュー。小田急線・箱根登山線のほか、東京メトロ千代田線、JR御殿場線に乗り入れている。