うどんチェーン『丸亀製麺』に、讃岐うどんの6つの名店が集結する。 5月25日（月）から3日間開催されるのは、讃岐うどんの魅力と文化を伝える「讃岐うどん職人祭2026」。いったいどんなものなのか。丸亀製麺×讃岐うどんの名店コラボ5月25日〜讃岐うどん職人祭「讃岐うどん職人祭」は、讃岐うどんの魅力・文化をつなげて、広げて、高めあうことをコンセプトとした祭りだ。初開催の2025年1月は、香川県から2店が参加した。2回目と