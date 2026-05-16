マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月15日、投稿を更新。ちいかわとのコラボレーションを告知しました。公式アプリ限定販売や個数制限などの対策も講じる中、転売目的の購入への懸念や転売報告が寄せられています。【画像】ちいかわコラボハッピーセット「対策ありがとうございました」同アカウントは「今日5/15(金)から！」とつづり、ちいかわのハッピーセットを告知する画像を投稿。第1弾は5月15〜28日、第2弾は5月29日〜6月11