徳島市では人気声優らも参加するアニメの祭典「マチ★アソビ」が始まりました。 アニメ「鬼滅の刃」の時透無一郎に竈門炭治郎、「涼宮ハルヒの憂鬱」のハルヒなど、お気に入りのキャラに扮するコスプレイヤーたち。 ＪＲ徳島駅周辺ではアニメの祭典「マチ★アソビ」が開かれています。 このイベントは「鬼滅の刃」を手がける制作会社が徳島市内にスタジオを開設したことなどから、アニメで「まちおこし」をしよう