俳優の唐沢寿明さんが発起人のクラシックカーイベントが今年も開催され、16日、熊本市を出発しました。 熊本市の花畑広場には1928年から1974年までに製造された名車120台がズラリ！と並びました。 「僕と同い年の車なんですよ７２歳」（福岡から参加） 「熊本地震から１０年節目の年応援の意味もこめて走れることはうれしく思います」（熊本から参加） 俳優の唐沢寿明さんが発起人を務めるこのイベントは、全国から集