京都府京丹後市では、去年、転覆事故が相次いだカヌーの全国大会が安全対策を講じた上で行われました。 久美浜湾で開かれた「日本カヌーマラソン選手権大会」。去年は強風のためカヌーが次々と転覆し、選手計４２人が海に投げ出され、うち６人が軽傷を負いました。 今年は参加者全員にライフジャケット着用を義務付けるなど安全対策を講じた上で開催され、選手たちは海では１０ｋｍのコースを