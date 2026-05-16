第三者からの精子や卵子の提供による不妊治療に関するルールを定める法案について、超党派の議員連盟がまとめた骨子案が明らかになりました。当初の法案から、対象を法律婚に限定する規定が削除されています。日本では第三者の精子提供による人工授精により、これまでに1万人以上が誕生したとされていますが、提供者が誰なのかを子どもが知る「出自を知る権利」について法的なルールはありません。生まれてきた子どもの「出自を知