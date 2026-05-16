中国への訪問を終えたアメリカのトランプ大統領が帰国し、「訪問は大成功だった」などと成果を強調しました。トランプ大統領は15日午後、ホワイトハウスに到着し、記者団に「中国訪問は大成功だった。歴史的な瞬間だった」などと成果を強調しました。習近平国家主席との首脳会談では、イラン情勢や台湾問題が議題となったほか、貿易や経済の分野での新たな協力の枠組みなどについて協議が行われました。トランプ氏は9月に習主席夫