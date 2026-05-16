日本野球機構(NPB)は16日の公示を発表。西武は平良海馬投手を登録抹消しました。平良投手は、今季7試合に先発し3勝1敗、防御率0.80を記録するなど好投が続いています。前回登板は、前日15日の日本ハム戦に先発し、7回無失点で勝ち投手となりました。昨季はパ・リーグでセーブ王に輝き、今季は再び先発に転向。7度の先発登板で6度QSを記録するなど抜群の安定感を発揮しています。